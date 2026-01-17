Uşakspor\'dan İki Yeni Transfer

3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Uşakspor, dış transferde 2 futbolcuyla anlaşma sağladı. Kırmızı-siyahlılar, Ereğli Belediyespor'dan ön libero Fatih Ok (18) ile 3,5 yıllık, İzmir Çoruhlu FK'dan santrfor Burak Yılmaz (18) ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısında yetişen Fatih, 3'üncü Lig'de 4 maçta görev yaparken; RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa altyapılarında top koşturan Burak, 3'üncü Lig'de 5 müsabakada forma giydi.