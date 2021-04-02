Uşakspor için makas açılıyor

Bitime 7 hafta kala ümitlerini tüketmeye başlayan Ege ekibi sezonun büyük bölümünde ilk 5'in içinde yer almasına rağmen avantajını koruymadı. Son haftalarda düşüşe geçen Uşakspor, 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Uşakspor haftaya 7 Nisan Çarşamba günü Sarıyer deplasmanına çıkacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor'un ardından Gümüşhanespor 'a da mağlup olan Uşakspor , Play-Off yarışının iyice gerisinde kaldı. Evinde Gümüşhanespor'a 2-0 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip 10'uncu sırada kalırken, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.

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