Uşakspor için makas açılıyor
02.04.2021 12:11
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor'un ardından Gümüşhanespor'a da mağlup olan Uşakspor, Play-Off yarışının iyice gerisinde kaldı.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor'un ardından Gümüşhanespor'a da mağlup olan Uşakspor, Play-Off yarışının iyice gerisinde kaldı. Evinde Gümüşhanespor'a 2-0 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip 10'uncu sırada kalırken, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı 8'e yükseldi.
Bitime 7 hafta kala ümitlerini tüketmeye başlayan Ege ekibi sezonun büyük bölümünde ilk 5'in içinde yer almasına rağmen avantajını koruymadı. Son haftalarda düşüşe geçen Uşakspor, 6 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Uşakspor haftaya 7 Nisan Çarşamba günü Sarıyer deplasmanına çıkacak.
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