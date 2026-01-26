Uşakspor'un Galibiyet Serisi Bitti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-0 yenilen Uşakspor'un 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Rakibine her iki yarıda yediği gollerle boyun eğen kırmızı-siyahlıların, 4 haftalık gol yememe serisi de böylece bitti. Grupta 34 puanda kalan Uşakspor, aldığı mağlubiyetle Play-Off hattına girme şansını kaçırdı. Uşak temsilcisi ilk yarıda deplasmanda 2-0 dize getirdiği Ayvalık ekibine aynı skorla yenilmekten kurtulamadı. Kırmızı-siyahlılar, bu hafta deplasmanda kendisi gibi ilk 5 yarışı veren Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak.