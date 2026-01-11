Üsküdar'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Üsküdar'da etkili olan dolu yağışı yolları ve kaldırımları beyaza bürüdü.

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak, yer yer dolu yağışıyla devam etti.

Üsküdar'da aniden bastıran dolu nedeniyle yollar ve kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü.

Bir halı sahanın dolu yağışı sonucu beyaza büründüğü anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.