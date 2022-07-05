İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖTÜ, ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

ÜSKÜDAR Kısıklı'da inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü. Yaşanan olay üzerinde çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar tahliye edildi.
Kısıklı Yusuf Kemal Sokak üzerindeki bir inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü. Duvarla birlikte yolda büyük oranda toprak kayması meydana geldi. İnşaatın çevresindeki binalarda bulunanlar güvenlik gerekçesi ile tahliye edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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