Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖTÜ, ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

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