Üsküdar'da Metrobüs Yangını

Üsküdar'da, yolcu indirmek için durağa yanaştığı sırada motoru yanan metrobüste hasar meydana geldi.

Kadıköy istikametinde seyreden metrobüs, Altunizade Durağı'nda yanaştı.

Yolcular araçtan indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüsün motorundan duman çıktı.

Dumanı fark eden metrobüsün şoförü aracı durdurarak, yolcuları tahliye etti.

Motordan alevlerin çıktığını gören şoför, kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

Hasarlı metrobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olay, bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.