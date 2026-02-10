Üsküdar'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika
Üsküdar'da Metruk Binada Yangın

Üsküdar'da Metruk Binada Yangın
10.02.2026 07:19
Üsküdar'da 7 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÜSKÜDAR'da 7 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak'taki 7 katlı metruk binanın çatısında saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere merdiven ile müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı kontrollerde binada kimsenin olmadığı belirlenirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

