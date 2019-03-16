Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Üsküdar'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

34 dakika önce

ÜSKÜDAR'da, ters istikamette seyreden otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralanırken, yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Üsküdar'da Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı, System.String[]
ÜSKÜDAR'da, ters istikamette seyreden otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralanırken, yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Üsküdar Paşa Limanı Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında birbirlerinden ters istikamette seyir halinde olan 34 BJB 537 plakalı otomobil ile bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafa çarpıştı. Feci kazada şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi motosikletten metrelerce öteye savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralıların her ikisinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Paşa Limanı Caddesi yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili polis incelemesi sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:41 Kaynak: DHA

Üsküdar, Güncel
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