Üsküdar'da 'Nev Nefes'in konuğu Ceyhun Yılmaz oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'da 'Nev Nefes'in konuğu Ceyhun Yılmaz oldu - Son Dakika

Üsküdar'da 'Nev Nefes'in konuğu Ceyhun Yılmaz oldu

6 saat önce

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Klarnet üstadı Serkan Çağrı'nın baş aktör olduğu, Nevmekan Sahil'de 'Nev Nefes' temasıyla düzenlenen sohbet ve müzik dolu buluşmaların bir diğerine ünlü komedyen ve oyuncu Ceyhun Yılmaz konuk oldu.

Üsküdar'da 'Nev Nefes'in konuğu Ceyhun Yılmaz oldu, System.String[]

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Klarnet üstadı Serkan Çağrı'nın baş aktör olduğu, Nevmekan Sahil'de 'Nev Nefes' temasıyla düzenlenen sohbet ve müzik dolu buluşmaların bir diğerine ünlü komedyen ve oyuncu Ceyhun Yılmaz konuk oldu. Katılımın yoğun olduğu programda seyirciler keyifli dakikalar yaşadı.


Klarnetteki ustalığı ve esprili kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Serkan Çağrı ile ünlü komedyen, oyuncu, aynı zamanda yazar Ceyhun Yılmaz katılımcılara bol sohbetli, kahkahalı şiirle müziğin iç içe olduğu bir ziyafet yaşattı.


Katılımın yoğun olduğu programda katılımcılar oldukça keyifli dakikalar yaşadı. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen seyirciler canlı yayın yapıp bol bol fotoğraf çektiler. Klarnet ustası Serkan Çağrı'nın seslendirdiği şarkılara dinleyiciler de eşlik etti.


Ünlü komedyen, oyuncu aynı zamanda yazar olan Ceyhun Yılmaz da Türk Edebiyatının ünlü şairlerinin ve kendi yazmış olduğu şiirlerini klarnet eşliğinde dinleyicilere okudu.


Sohbet havasında gerçekleşen programa ayrıca il dışından da izleyiciler gelip ünlü klarnet ustası Serkan Çağrı ile birlikte sahne aldılar.


Program öncesi açıklamalarda bulunup Üsküdar'ı çok sevdiğini belirten Ceyhun Yılmaz, "Çok seviyorum bu semti bilirsiniz çok eski bir tarihi olan, en az 8 bin yıllık iskeletlerin hikayelerin olduğu arkeolojik kazılarda bulunduğu çok kıymetli bir kara parçası. Tabi orayı üstünde yaşayan insanlar güzel yapar. Üsküdar'da hep güzel insanlarla karşılaştık ve karşılaşıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
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