Üsküdar'da Otomobil ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Üsküdar'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Üsküdar
'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve beraberindeki bir kişi ağır yaralandı.
Olay, 02.00 saatlerinde Üsküdar Sultantepe
Mahallesi Paşalimanı
Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çift yönlü caddede 34 BJB 537 plakalı otomobil Üsküdar yönüne doğru ilerlerken yine aynı cadde üzerinde Beykoz
istikametine ilerleyen motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan bir kişi motosikletten düşerek yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralı şahısları ambulansa bindirerek çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:50 Kaynak: İHA
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