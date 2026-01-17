Üsküdar'da Tır Kazası: 7 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Üsküdar'da Tır Kazası: 7 Araç Hasar Gördü

Üsküdar\'da Tır Kazası: 7 Araç Hasar Gördü
17.01.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da bir tırın dorsesindeki ekskavatör tabelaya çarptı, 7 araçta maddi hasar oluştu.

Üsküdar'da seyir halinde bulunan bir tırın üstünde taşınan ekskavatörün yol üzerindeki tabelaya çarpıp düşmesi nedeniyle 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Üsküdar Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tırın dorsesinde bulunan ekskavatör, yol üzerindeki tabelaya takıldı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela, çevrede park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay nedeniyle toplam 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Üsküdar, 3-sayfa, Ulaşım, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Üsküdar'da Tır Kazası: 7 Araç Hasar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda

19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
17:30
Kar yağışının sürdüğü İstanbul’a yeni uyarı Bu kez çok fena geliyor
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 20:19:31. #7.11#
SON DAKİKA: Üsküdar'da Tır Kazası: 7 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.