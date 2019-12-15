Üsküdar sahilinde ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar sahilinde ceset bulundu - Son Dakika

Üsküdar sahilinde ceset bulundu

6 saat önce

Üsküdar sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Üsküdar sahilinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Saat 11.00 sıralarında Üsküdar sahilinde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark etti. Durumun polise bildirilmesiyle olay yerine ekipleri sevk edildi. Daha sonra olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri deniz yüzeyindeki cesedi bota çıkararak Harem istasyonuna götürdü. Görevliler tarafından ambulansa alınan şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, henüz kimliğinin belirlenemediği bildirildi.

40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtilen ceset ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

Üsküdar sahilinde ceset bulundu

Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süper Lig'de Gökhan Gönül sürprizi! Teklif yapıldı
Çıntar mantarını 5 saatte toplayıp, kilogramını 50 TL'den satıyorlar F.Bahçe'de imzalar atılıyor! Bir isim de sırada Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Son Dakika Haberleri
19:46 Adıyaman'da petrol tankındaki yangın korkuya neden oldu - Son Dakika
19:45 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
19:43 Erdemli'de domuz avında kazaen vurulan genç öldü - Son Dakika
19:42 Hindistan'da "Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik" karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika
19:38 Özel Hareket Bölge Başkanlığı binasına 2020'de başlanılıyor - Son Dakika
17:36 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 19:46:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar sahilinde ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]