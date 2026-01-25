Üst Geçide Zarar Veren 3 Sanığa Ceza İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Üst Geçide Zarar Veren 3 Sanığa Ceza İstemi

25.01.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menemen'de yaya üst geçidinin korkuluklarına zarar veren 3 sanığa kamu malına zarar suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaya üst geçidinin plastik korkuluklarına zarar veren 1'i tutuklu 3 sanığa "kamu malına zarar verme" suçundan "yaş küçüklüğü" nedeniyle 6'şar aydan 2 yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ekim 2025'te Kasımpaşa Mahallesi'ndeki Menemen Belediyesine ait yaya üst geçidinin plastik korkuluklarına zarar verilmesi üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Menemen 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Menemen Belediye Başkanlığı suçtan zarar gören olarak yer aldı.

Kolluk kuvvetlerince düzenlenen görüntü izleme tutanağına da yer verilen iddianamede, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda sanıkların üst geçidin korkuluklarına tekme ve yumruk atarak zarar verdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Sanıkların birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtilen iddianamede, tutuklu sanık K.H.A.'nın (18) suçlamayı kabul ettiği, tutuksuz sanık A.A.'nın (19) ise suçlamayı kabul etmediği kaydedildi.

Tutuksuz sanık B.N.'nin (20) de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği, değer tespit tutanağında belirlenen toplam 83 bin liralık zararın 62 bin 250 lirasının Menemen Belediye Başkanlığına yatırıldığı, dekontun da dosyaya sunulduğu ifade edildi.

Kalan 20 bin 750 liralık kısmının ise sanık K.H.A. tarafından ödendiği belirtildi.

İddianamede, kamu malı niteliğindeki üst geçit korkuluklarına zarar verildiğine ilişkin yeterli şüphenin oluştuğu belirtilerek kamu davası açıldığı kaydedildi.

Sanıklar hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan "yaş küçüklüğü" nedeniyle 6'şar aydan 2 yıl 8'er aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede olayla ilgili M.C.K. (18) ve M.S.'nin (19) suçu işlemediği belirtildi.

Olay

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim 2025'te Kasımpaşa Mahallesi'ndeki yaya üst geçidinin plastik korkuluklarına zarar verilmesi olayına ilişkin K.H.A, A.A, B.N, M.C.K. ve M.S.'yi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden K.H.A. ve B.N. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmış, A.A. adli kontrol şartıyla, M.C.K. ve M.S. ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Tutuklu bulunan B.N. ise bir süre sonra adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Menemen, Güncel, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üst Geçide Zarar Veren 3 Sanığa Ceza İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray’da olsa kırmızı çıkar mı Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

11:51
İstanbul’daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi
11:21
Erdoğan talimat verdi Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
10:46
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen’e veda Vasiyeti yerine getiriliyor
Tiyatronun duayeni Haldun Dormen'e veda! Vasiyeti yerine getiriliyor
10:25
Görüntüler ortaya çıktı Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar
09:59
Yenge vahşetinde yeni görüntüler Her şey 4 dakikada oldu
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 12:56:43. #7.11#
SON DAKİKA: Üst Geçide Zarar Veren 3 Sanığa Ceza İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.