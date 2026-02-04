Usta Flüt Sanatçısı İsmail Ayvazoğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kültür Sanat

Usta Flüt Sanatçısı İsmail Ayvazoğlu Hayatını Kaybetti

Usta Flüt Sanatçısı İsmail Ayvazoğlu Hayatını Kaybetti
04.02.2026 17:40
96 yaşında hayatını kaybeden İsmail Ayvazoğlu, Tavşanlı'da son yolculuğuna uğurlandı.

FLÜT sanatçısı, besteci ve devlet sanatçısı İsmail Ayvazoğlu (96), İzmir'de kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti. Usta sanatçı Ayvazoğlu, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Flüt sanatçısı İsmail Ayvazoğlu, kendi isteğiyle kaldığı İzmir'deki huzurevinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın emekli sanatçısı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin kurucularından Ayvazoğlu için memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ayvazoğlu'nun cenazesi, Tavşanlı Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, sevenleri, dostları ve ailesinin eşliğinde Tavşanlı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

