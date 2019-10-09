Son Dakika Haberleri: Usta oyuncu Ferhan Şensoy, Beylikdüzü'nde izleyicisiyle buluştu
Son Dakika Güncel Usta oyuncu Ferhan Şensoy, Beylikdüzü'nde izleyicisiyle buluştu

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, Beylikdüzü'nde izleyicisiyle buluştu

2 saat önce

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un 33 yıldır oynanan tek kişilik oyunu "Ferhangi Şeyler" Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Sahnesi'nde izleyicisiyle buluştu.

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, Beylikdüzü'nde izleyicisiyle buluştu, System.String[]

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un 33 yıldır oynanan tek kişilik oyunu "Ferhangi Şeyler" Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Sahnesi'nde izleyicisiyle buluştu.


Ferhan Şensoy'un 1987 yılından bu yana ara vermeden sahnelediği ve dünyada "En çok oynanan tiyatro oyunu" olarak rekor kıran "Ferhangi Şeyler" isimli tek kişilik oyunu Beylikdüzü BAKSM Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Usta oyuncunun, güncel olaylardan mahalle ilişkilerine, yakın geçmişten günümüz politikacılarına kadar ince eleştiriler yaptığı oyunda yer yer ince sitemler, yer yer mizahi eleştirilerinin yanı sıra usta oyuncu Şensoy, seyirci ile ara ara diyalog kurarak onlarıda oyuna dahil ediyor. Saz ile söylediği şarkılar ve türkülerle tebessüm ettiren Şensoy Aşık Mahzuni'ye yaktığı türkü ile de izleyicileri duygulandırdı.


Oyun sonrası kitaplarını imzaladı


Oyunu ilgiyle izleyen seyirciler, usta oyuncuyu sahnede coşkuyla alkışlandı. Oyun sonrasında hayranlarıyla bir araya gelen usta oyuncu kitaplarını imzaladı. Uzun kuyruğun oluştuğu imza gününde sevilen oyuncu sevenleriyle sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Ferhan Şensoy, Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:21 Kaynak: İHA
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