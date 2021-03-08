Usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatının ardından oyuncu dostları hastaneyi ziyaret etti - Son Dakika

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in oyuncu dostları, vefat haberini alınca hastaneye gitti.

Hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Deniz Oral ile Hacı Ali Konuk, üzüntülerini dile getirdi.

Deniz Oral, başarılı oyuncu Öztekin ile aynı sette çok keyifli günler geçirdiğini belirterek, "Allah rahmet eylesin. Yolun sonu mu denir? Sözün bittiği yer. Ustamızı kaybettik." dedi.

Hacı Ali Konuk ise Öztekin'in sağlık durumuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"Babamız, ağabeyimiz gibiydi. 10 yıldır tanışıyorduk. Muhteşem bir adamdı. Hepimizin başı sağ olsun. Kalple ilgili bir sorunu vardı. Stent ve pil vardı ama belirtili bir rahatsızlığı yoktu. Yaşamı, gezmeyi, yemek yemeyi çok seviyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimiz doğduk, yaşayıp öleceğiz. Ölümü de normal karşılamak gerekiyor. (Öleni) İyi şeylerle yad etmek gerekiyor. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz."