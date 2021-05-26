USTA YORUMCULAR, ÇELİK'İN EFSANE ŞARKILARI İÇİN "DEVİR DEĞİŞTİ" ALBÜMÜNDE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

Melike YAZGILI/ Müzik dünyasının usta yorumcu ve sanatçıları Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Pamela, Halil Sezai, Umut Kuzey, İskender Paydaş ve Orkestrası, Oğuzhan Uğur, Gülçin Ergül, Can Gox ve Rubato, müzik kariyerinde 35 yılı geride bırakan Çelik'in şarkılarını kendi yorumlarıyla seslendirdi.

Ünlü şarkıcı Çelik'in müzik kariyerinin 35. yılında geçmişten günümüze sevilen parçalarından bazıları, sanatçı dostları tarafından yeniden yorumlandı. 28 Mayıs Cuma günü yayınlanacak 12 şarkılık "Devir Değişti" albümünde, Fatih Erkoç, Emre Aydın, Cem Adrian, Pamela, Halil Sezai, Umut Kuzey, İskender Paydaş ve Orkestrası, Oğuzhan Uğur, Gülçin Ergül, Can Gox ve Rubato yer aldı.

Müzik direktörlüğünü İskender Paydaş'ın, süpervizörlüğünü Umut Kuzey'in yaptığı albümde usta sanatçı Fatih Erkoç, "Afedersin" şarkısını caz öğeler kullanarak yorumlarken, Cem Adrian da "Kim Daha Çok Seviyor'u kendi üslubuyla seslendirdi. "Hercai" ise Emre Aydın tarafından yorumlanırken, "Benimle Kal"ı Pamela, "Bu Şehirde"yi Halil Sezai, "Kızımız Olacaktı"yı Umut Kuzey, "Veda Etmem Ben Bu Aşka"yı İskender Paydaş ve Orkestrası, "Ateşteyim"i Oğuzhan Uğur, "Yaman Sevda"yı Gülçin Ergül, "İçim Sızlıyor"u Can Gox, "Dilberim"i Rubato seslendirdi. Çelik, "Nazına Ölüyorum" şarkısını da bu albüm için yeniden yorumladı.Farklılıkların ve renklerin birlikteliğinin yaşamın anlamı ve olağanüstü bir sihir olduğunu ifade eden Çelik, "Devir Değişti" albümüyle ilgili olarak, "Bu albümdeki hitleri dinlerken gerçekten de farklı karaktere, farklı görüşlere sahip, her birinin müzikal ifadesi değişik olan sanatçıların şarkılarıma kattığı ruha tanıklık edeceksiniz" dedi.