Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar

02.02.2026 21:02
İstanbul'da bir sitenin otoparkında aracını ustaca park eden sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken; o anlar sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da bir sitenin otoparkında kaydedilen görüntüler, sürücülerin korkulu rüyası olan dar alanlara park etme konusuna yeni bir boyut kazandırdı.

YOK ARTIK DEDİRTTİ

Aracını imkansız görünen bir boşluğa tek hamlede ve ustalıkla yerleştiren sürücü, o anları cep telefonuyla kaydederek takipçileriyle paylaştı.

GÜNDEM OLDU

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, özellikle İstanbul trafiğinde park yeri bulma ve dar alanlara araç sığdırma mücadelesi veren kullanıcılardan büyük ilgi gördü.

Görüntüler sosyal medyada "Adam işinin piri, ama bizim otoparkta yapma lütfen" , "Beceri nedir diye soranlara bu videoyu izletin" gibi yorumlar aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    adam plot dağılın 31 0 Yanıtla
  • Mehmet Demirci Mehmet Demirci:
    bir daha yapsa olurmu acaba 8 3 Yanıtla
  • Alper Elma Alper Elma:
    aynı ben eskilerden bir ben birde o kalmış 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar
