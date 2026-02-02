Ustaca park etti, ağızları açık bıraktı! İşte o anlar

İstanbul'da bir sitenin otoparkında kaydedilen görüntüler, sürücülerin korkulu rüyası olan dar alanlara park etme konusuna yeni bir boyut kazandırdı.
Aracını imkansız görünen bir boşluğa tek hamlede ve ustalıkla yerleştiren sürücü, o anları cep telefonuyla kaydederek takipçileriyle paylaştı.
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, özellikle İstanbul trafiğinde park yeri bulma ve dar alanlara araç sığdırma mücadelesi veren kullanıcılardan büyük ilgi gördü.
Görüntüler sosyal medyada "Adam işinin piri, ama bizim otoparkta yapma lütfen" , "Beceri nedir diye soranlara bu videoyu izletin" gibi yorumlar aldı.
