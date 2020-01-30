"Uyandığımda Sesim Yoktu" Türkiye'de ilk kez sahneleniyor

Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kapalı gişe oynayan "Mouthpiece" oyunu, "Uyandığımda Sesim Yoktu" adıyla 6 Şubat Perşembe günü saat 20: 30'da Koma Sahnesi'nde düzenlenecek prömiyerle ilk kez Türkiyeli tiyatroseverlerle buluşacak.



REJİ KOLTUĞUNDA TAMER LEVENT VAR!



Yapımcılığını Bu Yapım'ın üstlendiği ve usta yönetmen Tamer Levent rejisiyle seyircinin karşısına çıkacak olan oyun, Burcu Görek ve Dilşad Çelebi'nin performanslarıyla hayat buluyor. "Uyandığımda Sesim Yoktu", modern kadının kafasındaki iç çatışmayı, ikircikli halini, fiziksel, grotesk, epik, dramatik tiyatro yaklaşımlarıyla ve akapella yardımıyla çağdaş bir anlatıma kavuşturuyor.



Bir sabah uyandığında annesinin öldüğünü öğrenen Cassandra, annesi için hazırlaması gereken anma konuşması üzerinden içine düştüğü yalnızlıkla birlikte kadına yönelik her türlü baskı ve şiddeti sorgulamaya ve özeleştiri yapmaya başlar. Bastırılmış kişiliğinin yarattığı başkaldırıyla, erkeklerde normal görülen davranışların kadınlarda anormal görülebileceği tepkisini de gösteren oyun; açık bir şekilde baskı gören, örtülü bir baskının içinde kendini bulan, yaşadığı birçok korku ve toplumun ona dayattıklarından dolayı kendini ifade edemeyen, sesleri kısılmış, hırpalanmış, hatta canice öldürülmüş kadınların hakları için yazılmış bir başkaldırı oyunu.



YILIN EN İYİ OYUNU SEÇİLDİ!



Orijinal adıyla "Mouthpiece", 2016 sezonunda "Toronto Tiyatro Eleştirmenleri" tarafından "Yılın En İyi Kanada Oyunu" seçildi.



Oyun, 2017 yılında ise Edinburg Fringe Festivali'nde "En İyi Sahne Performansı" başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi oldu.



6 Şubat Perşembe akşamı saat 20: 30'da Koma Sahnesi'nde ilk kez sahnelenecek olan "Uyandığımda Sesim Yoktu" oyunu, 14 ve 21 Şubat tarihlerinde saat 20: 30'da Tiyatro Teras'ta, 8 Mart saat 19: 00'da ise Akasya Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak.