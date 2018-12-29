Son Dakika Haberleri: Uygulamadan Kaçtığı İleri Sürülen Otomobil Viyadükten Düştü: 3 Yaralı

Uygulamadan Kaçtığı İleri Sürülen Otomobil Viyadükten Düştü: 3 Yaralı

44 dakika önce

Bomonti Tünelinin Bomonti çıkışında viyadükteki bariyerleri parçaladıktan sonra aşağıya düştü, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Uygulamadan Kaçtığı İleri Sürülen Otomobil Viyadükten Düştü: 3 Yaralı, System.String[]
Bomonti Tünelinin Bomonti çıkışında viyadükteki bariyerleri parçaladıktan sonra aşağıya düştü, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sularında Dolmabahçe Bomonti Tünelinin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş İnönü Caddesinde bulunan trafik uygulamasından kaçtığı ileri sürülen Emre Ç. yönetimindeki 34 UD 0922 plakalı otomobil, Bomonti Dolmabahçe tünelinin çıkışındaki demir bariyerleri parçalayarak aşağı düştü. Takla atan araç sürücüsü Emre Ç. ve araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle parçalanıp aşağıya sarkan demir parmaklıkları itfaiye ekipleri kestikten sonra araç trafiğine kapanan yolda, kaza yapan aracın yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:46 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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