Uyurken fenalaşan kamyon şoförü hastanede öldü - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyonunda uyurken fenalaşan Kemal Darılmaz (40), ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tarsus'tan Aksaray istikametine doğru giden Kemal Darılmaz, rahatsızlanınca kamyonunu Damlama Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisine park etti. Beraberindeki arkadaşı V.E.'ye (38), dinleneceğini söyleyerek, sürücü koltuğunun arkasındaki yatağa uzandı. Yarım saat sonra Darılmaz'ın nefes almakta zorluk çektiğini fark eden V.E., 112 Acil Servisi aradı. Sağlık ekipleri, Darılmaz'ı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Darılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kemal Darılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.