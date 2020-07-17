Uyurken fenalaşan kamyon şoförü hastanede öldü - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, kamyonunda uyurken fenalaşan Kemal Darılmaz (40), ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tarsus'tan Aksaray istikametine doğru giden Kemal Darılmaz, rahatsızlanınca kamyonunu Damlama Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisine park etti. Beraberindeki arkadaşı V.E.'ye (38), dinleneceğini söyleyerek, sürücü koltuğunun arkasındaki yatağa uzandı. Yarım saat sonra Darılmaz'ın nefes almakta zorluk çektiğini fark eden V.E., 112 Acil Servisi aradı. Sağlık ekipleri, Darılmaz'ı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Darılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DARP EDİLMİŞ HALDE DÖNMÜŞ

Jandarma Darılmaz'ın arkadaşı V.E.'nin ifadesine başvurdu. V.E. ifadesinde, "Otoyolda bir lokantada yemek yedikten sonra Kemal bir saatlik işi olduğunu söyleyerek, yanımdan ayrıldı. Bir saat sonra döndüğünde darp edilmiş haldeydi. Birileriyle kavga ettiğini söyledi. Hastaneye götürme teklifinde bulundum ama kabul etmedi. Daha sonra yola devam ettik ancak bir süre sonra fenalaştı. Bir dinlenme tesisine park edip, uyuyarak dinlenmek istedi. Uyurken de fenalaştı. Ben de hemen sağlık ekiplerini aradım" dedi.

Kemal Darılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.