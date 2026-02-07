Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan Genç Kadın - Son Dakika
Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan Genç Kadın

07.02.2026 11:19
Kastamonu'da tedavi edilen A.K, uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu ve hayata umutla bakıyor.

ELİFNUR ÖNDER - Kastamonu'da tedavisinin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtulan 23 yaşındaki genç kadın, hayata artık umutla bakıyor.

Üniversite öğrenimi sırasında babasını kaybetmesinin ardından okulunu bırakmak zorunda kalan A.K, hayatını sürdürmek için çalışmaya başladı. Yaklaşık 4 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başlayan genç kadın, Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün desteğiyle tedavi görmeye başladı.

Tedavisinin ardından 9 ay önce uyuşturucu bağımlılığından kurtulan A.K, AA muhabirine, çalıştığı iş yerinde arkadaşlarından etkilenerek uyuşturucuya başladığını söyledi.

Arkadaşlarının birkaç kez denemesini istediğini belirten A.K, "İlk başlarda denemek istememiştim. Sonra bunun bu kadar kötü bir şey olmayacağını düşündüm. İşte benim hikayem böyle başladı." dedi.

Zamanla farklı uyuşturucular kullandığını dile getiren A.K, şunları kaydetti:

"Madde dediğimiz şey zaten insanın en kötü zamanlarında, maddi, mental sıkıntı yaşadığı zaman hayatına giriyor. Mental olarak çok kötü durumdaydım. Arkadaş çevresi, merak, böylece başladım uyuşturucuya. Hayatımın en kötü 4 yılı diyebilirim. Ne yaşadığımı bu iş bittikten sonra anladım. 'Ben kendime ne yapmışım, neden bu maddeyi içmişim, neden o insanlarla görüşmüşüm' diyorsunuz. Dönüp baktığım zaman çok büyük bir pişmanlık yaşıyorum."

"Bir kereden çok şey oluyor"

Uyuşturucuyu bırakma sürecini anlatan genç kadın, "Arkadaşlarımla birlikteyken polis baskını oldu. Ben de yoktu ama yanımdakilerde uyuşturucu vardı. Test sonucum pozitif çıktı. Yakalandıktan sonra denetimli serbestliğe bağlandık. Ondan sonra uyuşturucuyu bırakmam için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezinde (AMATEM) tedavi sürecim başladı." diye konuştu.

Maddenin kendisine çok zararı olduğunun altını çizen A.K, "Benden ailemi, arkadaşlarımı çaldı, benden beni çaldı. Hayatımda 4 senedir ne kadar kötülük varsa madde nedeniyle diyebilirim. 'Bir kereden bir şey olmaz' diyoruz ya. Bir kereden çok şey oluyor, bir kere yapan yapmaya devam ediyor. Merakınıza yenik düşüp hayatınızı mahvetmeyin." ifadelerini kullandı.

A.K, maddeyi bıraktığından bu yana uykusuzluk çekmediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Tekrar hayaller kurmaya başladım. Kafamı yastığa rahat koyuyorum ve koyduğumda direkt uyuyabiliyorum, yemek yiyebiliyorum, sinirlenmiyorum, stres yapmıyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Çok pişmanım, neden kendime 4 yıl boyunca bunu yapmışım. Evladı için uğraşan ailelerimize de sesleniyorum. İnsan kendini yalnız, boşlukta hissettiği için bunları yapmaya devam ediyor. Siz onları her yalnız bıraktığınızda ya da her madde kullanıyor diye sırtınızı çevirdiğinizde bunun içine daha fazla düşüyorlar. Öncelikle ailem sayesinde kurtuldum ben. Sakın evlatlarınızı, çocuklarınızı, madde kullanan arkadaşlarınızı yalnız bırakmayın. Onların en çok size ihtiyacı var."

Devletin de hep yanında olduğunu vurgulayan A.K, "Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. En az ailem kadar bana destek oldular. Bırakmam, hayatımın eskisi gibi olması için çok uğraştılar." dedi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

