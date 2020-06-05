Uyuşturucu getirenleri şehrin girişinde yakaladılar - Son Dakika

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu taşıyan aracı ve içindeki 3 şahsı şehrin girişinde yakaladı.



Tekirdağ merkezine ve ilçelere uyuşturucu madde getirileceğine yönelik istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M.Ç. isimli şahsın içinde bulunduğu ticari plakalı araç Tekirdağ- İstanbul yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durduruldu. Cumhuriyet savcısından alınan arama ve el koyma kararına istinaden araç içerisinde bulunan M.Ç., İ.B. ve H.A. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 311 gram eroin maddesi ve 1 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.



Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan ve aynı gün adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan M.Ç. isimli şahıs tutuklanırken, İ.B. ve H.A. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ