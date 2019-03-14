Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
21 dakika önce
Karabük'te uyuşturucu madde temini ve ticareti yapmaktan gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük
'te uyuşturucu madde temini ve ticareti yapmaktan gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Karabük'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucunda E.İ. (21) isimli şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 134 adet uyuşturucu ecstasy hap çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:59 Kaynak: İHA
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