Uyuşturucu ile Mücadele ve Gazetecilik Vurgusu

İzmir Valisi Süleyman Elban, sentetik uyuşturucunun dünyada hızla yayıldığını belirterek, "Uyuşturucu tacirlerini, torbacıları ve sokak satıcılarını çok sıkı takip ediyoruz ancak talep tarafı yoğun ve uyuşturucu ucuz olduğu için son dönem çok daha yaygın olmaya başladı." dedi.

Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Balçova Termal Tesisleri'nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Elban, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Gazeteciliğin keyifli fakat zorlu ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu ifade eden Elban, "Teknoloji ve dijitalleşmedeki gelişmeler birçok mesleği zora sokuyor, yok ediyor ve dönüştürüyor. En çok zorlanan, sıkıntıya düşen meslek grubu maalesef gazetecilik. Gazetecilik, gelişen bu hızlı dijital dünyada gelişmelere ayak uydurup etiğini, onurunu, ilkelerini koruyarak ayakta durması mecburiyetinde. Aksi takdirde ya bu mesleği bırakmak durumunda kalınacak ya da basın adı altında ama kötü işler yapan insanların elinde olacak. Gazeteciliğin şimdi böyle bir sorumlu tarafı daha ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Elban, gazetecilik ve dijitalleşme konularının bilim insanları, duayen isimler ve uzmanlarla hızlıca değerlendirip gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Elban, uyuşturucuyla mücadele konusunda yoğun çalışma yürüttüklerini anlattı.

Özellikle gençleri uyuşturucudan uzak tutmak ve arzın önlenmesine odaklandıklarını vurgulayan Elban, şöyle devam etti:

"Dünyada sentetik uyuşturucu çok hızlı yayılıyor. O kadar yayılmaya başladı ki hemen hemen tüm dünyada kullanılmadığı şehir ve yerleşim kalmadı. Biz de bu yönde mücadelemizi sürdürüyoruz. Birincisi talebin azaltılmasına yönelik çalışmalarımız var. Yavrularımızın, gençlerimizin buna bulaşmaması önceliğimiz. Aslında en önemli konu bu. Öbür tarafta arzın önlenmesi gerekiyor. Aslında toplum biraz buna bakıyor ama talebin azaltılması çok mühim. İlin tamamında jandarma, polis bölgesinde ve denizde yoğun mücadelemiz var. Uyuşturucuyu arz edenler, satanlar, bunu kendine meslek edinenlerin bağımlı ve müşteri bulmayla ilgili yoğun çalışmaları var. Dolayısıyla mücadelemizi her gün katlayarak artırıyoruz. Teknolojiden yararlanmaya çalışıyoruz. Yakalamalarımızın çoğu ihbar değil, bizim kendi teknoloji ile ilgili yaptığımız çalışmalarda tespit yapıyoruz. Olabildiğince bütün sokaklarda sivil ya da resmi ekiplerimizi buldurmaya çalışıyoruz, mutlaka kameralandırmaya çalışıyoruz. Uyuşturucu tacirlerini, torbacıları ve sokak satıcılarını çok sıkı takip ediyoruz ancak talep tarafı yoğun ve uyuşturucu ucuz olduğu için son dönem çok daha yaygın olmaya başladı."

Vali Elban, küresel ısınma ve iklim kriziyle çok yönlü mücadele edilmesi gerektiğine işaret etti.

Son dönemlerdeki yağışların baraj havzalarına değil de genelde sahil kesimlerine düştüğünü vurgulayan Elban, "Su ve iklim kriziyle ilgili sürekli çalışıyoruz. Çok alternatif var ama bu konuda hızlı eylem alınması gerekiyor. Her şeyden önce ve mutlak suretle denizden su almamız gerekiyor. Bugün denizden arıtılan suyun maliyetiyle bizim İZSU'nun su maliyeti birebir aynı, pahalı değil artık. Denizden suyun arıtılma teknolojisi ucuzladı. Bizim su temini maliyetimiz arttı ama deniz suyu ucuzladı. Dolayısıyla avantajımız olan alternatifler de başta olmak üzere hızlı eylem alınması gerekiyor." diye konuştu.