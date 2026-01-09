Uyuşturucu ile Mücadele ve Gazetecilik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uyuşturucu ile Mücadele ve Gazetecilik Vurgusu

09.01.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valisi Elban, sentetik uyuşturucunun yaygınlığını ve gazeteciliğin zorluklarını anlattı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, sentetik uyuşturucunun dünyada hızla yayıldığını belirterek, "Uyuşturucu tacirlerini, torbacıları ve sokak satıcılarını çok sıkı takip ediyoruz ancak talep tarafı yoğun ve uyuşturucu ucuz olduğu için son dönem çok daha yaygın olmaya başladı." dedi.

Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Balçova Termal Tesisleri'nde kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Elban, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Gazeteciliğin keyifli fakat zorlu ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu ifade eden Elban, "Teknoloji ve dijitalleşmedeki gelişmeler birçok mesleği zora sokuyor, yok ediyor ve dönüştürüyor. En çok zorlanan, sıkıntıya düşen meslek grubu maalesef gazetecilik. Gazetecilik, gelişen bu hızlı dijital dünyada gelişmelere ayak uydurup etiğini, onurunu, ilkelerini koruyarak ayakta durması mecburiyetinde. Aksi takdirde ya bu mesleği bırakmak durumunda kalınacak ya da basın adı altında ama kötü işler yapan insanların elinde olacak. Gazeteciliğin şimdi böyle bir sorumlu tarafı daha ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Elban, gazetecilik ve dijitalleşme konularının bilim insanları, duayen isimler ve uzmanlarla hızlıca değerlendirip gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Elban, uyuşturucuyla mücadele konusunda yoğun çalışma yürüttüklerini anlattı.

Özellikle gençleri uyuşturucudan uzak tutmak ve arzın önlenmesine odaklandıklarını vurgulayan Elban, şöyle devam etti:

"Dünyada sentetik uyuşturucu çok hızlı yayılıyor. O kadar yayılmaya başladı ki hemen hemen tüm dünyada kullanılmadığı şehir ve yerleşim kalmadı. Biz de bu yönde mücadelemizi sürdürüyoruz. Birincisi talebin azaltılmasına yönelik çalışmalarımız var. Yavrularımızın, gençlerimizin buna bulaşmaması önceliğimiz. Aslında en önemli konu bu. Öbür tarafta arzın önlenmesi gerekiyor. Aslında toplum biraz buna bakıyor ama talebin azaltılması çok mühim. İlin tamamında jandarma, polis bölgesinde ve denizde yoğun mücadelemiz var. Uyuşturucuyu arz edenler, satanlar, bunu kendine meslek edinenlerin bağımlı ve müşteri bulmayla ilgili yoğun çalışmaları var. Dolayısıyla mücadelemizi her gün katlayarak artırıyoruz. Teknolojiden yararlanmaya çalışıyoruz. Yakalamalarımızın çoğu ihbar değil, bizim kendi teknoloji ile ilgili yaptığımız çalışmalarda tespit yapıyoruz. Olabildiğince bütün sokaklarda sivil ya da resmi ekiplerimizi buldurmaya çalışıyoruz, mutlaka kameralandırmaya çalışıyoruz. Uyuşturucu tacirlerini, torbacıları ve sokak satıcılarını çok sıkı takip ediyoruz ancak talep tarafı yoğun ve uyuşturucu ucuz olduğu için son dönem çok daha yaygın olmaya başladı."

Vali Elban, küresel ısınma ve iklim kriziyle çok yönlü mücadele edilmesi gerektiğine işaret etti.

Son dönemlerdeki yağışların baraj havzalarına değil de genelde sahil kesimlerine düştüğünü vurgulayan Elban, "Su ve iklim kriziyle ilgili sürekli çalışıyoruz. Çok alternatif var ama bu konuda hızlı eylem alınması gerekiyor. Her şeyden önce ve mutlak suretle denizden su almamız gerekiyor. Bugün denizden arıtılan suyun maliyetiyle bizim İZSU'nun su maliyeti birebir aynı, pahalı değil artık. Denizden suyun arıtılma teknolojisi ucuzladı. Bizim su temini maliyetimiz arttı ama deniz suyu ucuzladı. Dolayısıyla avantajımız olan alternatifler de başta olmak üzere hızlı eylem alınması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu ile Mücadele ve Gazetecilik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:38:16. #7.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ile Mücadele ve Gazetecilik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.