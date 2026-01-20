Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık Vurgusu

'GENÇLERİMİZİ KARANLIĞA SÜRÜKLEMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gültekin Topsakal ve büroda görevli Cumhuriyet savcıları ile birlikte Narkokapan-İzmir operasyonuna ilişkin bilgi aldı. Operasyon sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Yeldan, "Devletin kararlı duruşunu sahaya yansıtan bu büyük mücadelede görev alan tüm emniyet mensuplarımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece-gündüz fedakarca çalışmaktadır. Sokaklarımızı zehir tacirlerinden arındırmak, evlatlarımızın geleceğini korumak devlet olmanın en temel sorumluluğudur. Gençlerimizi karanlığa sürüklemek isteyen hiçbir suç odağına asla geçit verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, gençlerini uyuşturucu bataklığına teslim etmeyecek kadar güçlü, köklü ve sarsılmaz bir iradeye sahiptir" dedi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,