Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık Vurgusu
Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık Vurgusu
23.01.2026 17:59
İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu ile kapsamlı mücadelelerini ve hedeflerini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin, "Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz. Sadece uyuşturucuyu yakalamıyoruz; tedarik ağlarını çökertiyor, suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Bu mücadele; bir milletin istikbalini savunma meselesidir" dedi.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve 81 ilimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürleriyle 2025 yılını değerlendirdik. 2026 hedeflerimizi anlattık. Uyuşturucu; başlı başına bir suç olmakla birlikte birçok suçun da kaynağıdır. Suç türlerini besleyen bir damar gibi akar; asayişi bozar, kamu düzenini aşındırır, toplumsal huzuru hedef alır. Etkisi organize suçtan sokak şiddetine kadar geniş bir yelpazede iz bırakır. Bir evin kapısını sessizce aralar; sonra o evin neşesini, umudunu, muhabbetini tüketir; aile içi yıkımı büyütür. Bu yüzden uyuşturucuyla savaşımız; çok katmanlı, çok boyutlu, kararlı bir seferberliktir" dedi.

'UYUŞTURUCU BİR İNSANLIK SUÇUDUR'

Yerlikaya, "Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz. Sadece uyuşturucuyu yakalamıyoruz; tedarik ağlarını çökertiyor, suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Bu mücadele; bir milletin istikbalini savunma meselesidir. Uyuşturucuyla mücadelemizi, ülkemizin ve milletimizin sağlığı ve güvenliği kadar insanlık adına da yürütüyoruz. Çünkü uyuşturucu bir insanlık suçudur. Başta Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız olmak üzere, emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İhbarlarıyla, duyarlılığıyla, sahiplenmesiyle yanımızda duran aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık Vurgusu - Son Dakika

17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
SON DAKİKA: Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık Vurgusu - Son Dakika
