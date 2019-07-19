Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu komasına giren 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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Uyuşturucu komasına giren 2 kişi hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Erzincan'da boş arazide yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıp komaya girdikleri iddia edilen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uyuşturucu komasına giren 2 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]
Erzincan'da boş arazide yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıp komaya girdikleri iddia edilen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 16.15 sıralarında Erzincan Kemah yolu üzerindeki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıp bulundukları yerde sızan 2 kişi yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi. Uyuşturucu komasına giren ve durumları ağır olan iki kişi polisin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altına alınan gençlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. - ERZİNCAN
Erzincan, Kemah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:46 Kaynak: İHA
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