Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın havalimanını birbirine kattı

Şili'de kaydedilen bir video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kadın Santiago Havalimanı'nı birbirine kattı.
Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunduğu öne sürülen genç kadın, etrafındaki insanlara bağırıp şuursuzca hareketler sergiledi.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bağırarak sağa sola kaçıştığı, bir kadına saldırıp saçından sürüklediği anlar yer alırken, yaşanan gerilim sonrası polis tarafından gözaltına alınan genç kadın hastaneye götürüldü.
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