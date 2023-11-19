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Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın havalimanını birbirine kattı - Son Dakika

Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın havalimanını birbirine kattı

Şili'deki Santiago Havalimanı'nda uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen çırılçıplak bir kadın, etrafındaki insanlara bağırıp, şuursuzca hareketler sergiledi. Cep telefonuyla kaydedilen videoda, kadının sağa sola kaçıştığı, bir kadına saldırıp saçından sürüklediği ve polis tarafından gözaltına alındığı anlar yer aldı.

19.11.2023 11:13  - Güncelleme: 11:29

Şili'de kaydedilen bir video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir kadın Santiago Havalimanı'nı birbirine kattı.

ŞUURSUZCA HAREKETLER SERGİLEDİ

Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunduğu öne sürülen genç kadın, etrafındaki insanlara bağırıp şuursuzca hareketler sergiledi.

BİR KADINI SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının bağırarak sağa sola kaçıştığı, bir kadına saldırıp saçından sürüklediği anlar yer alırken, yaşanan gerilim sonrası polis tarafından gözaltına alınan genç kadın hastaneye götürüldü.

Sosyal Medya, Şili, Güvenlik, Hassas İçerik, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın havalimanını birbirine kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucunun etkisiyle çırılçıplak soyunan kadın havalimanını birbirine kattı - Son Dakika
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