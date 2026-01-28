Uyuşturucu Operasyonu: 3304 Hapla Yakalanma

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3304 adet uyuşturucu hapla yakalanan bir şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sülümenli beldesinde yapıldı. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen ekipler beldedeki bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 3304 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayın ardından H.T., isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
