Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı

22.01.2026 01:16
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 10 ton kokain ele geçirildi, 10 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 10 ton kokain ele geçirilen gemiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan ve adliyeye götürülen 12 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can'ı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheliler Ahmet Aslan ile Mehmet Bülent Aymen ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

Şüphelilerin, hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "Atlantik Okyanusu'nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" şeklindeki haberlere istinaden soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucu, 7 Ocak'ta İspanya güvenlik birimlerince Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyir halinde bulunan UNITED S isimli gemiye gerçekleştirilen operasyonda 10 ton kokain maddesi ele geçirildiği, 4'ü Türk vatandaşı mürettebat 13 kişinin yakalandığı bilgisinin edinildiği kaydedilmişti.

Açıklamada savcılığın talimatı doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğünce İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da 1'er olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı duyurulmuştu.

Şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Ahmad Almassri, Semra Almassri, Mehmet Bülent Aymen ve Fares Diab'ın "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığını aklama" suçlarından gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yurt dışında firari olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

Geminin mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in İspanya'da tutuklu olduklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şüpheliler Çetin Gören, Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuştur. El koyma kararı nöbetçi sulh ceza hakimliğince onaylanmıştır. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan, devam eden soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

