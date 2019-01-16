Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu: 22 Gözaltı
45 dakika önce
Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu: 22 GözaltıOSMANİYE - Osmaniye Merkez, Osmaniye Düziçi ve Gaziantep'te sabah erken saatlerde, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu Satıcılarına Şafak Operasyonu: 22 Gözaltı
OSMANİYE - Osmaniye Merkez
, Osmaniye Düziçi
ve Gaziantep
'te sabah erken saatlerde, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şafak vakti, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis
torbacı diye tabir edilen ve sokakta esrar, uyuşturucu sattığını değerlendirdiği şahısların evlerine ve işyerlerine tek tek girdi. Düziçi polis teşkilatı, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinin de destek verdiği operasyonda toplam 250 polis katıldı. Baskınlarda 23 adrese operasyon yapıldı. 22 kişi gözaltına alındı. Evler ve işyerlerinde yapılan aramalarda, özel eğitimli köpekler "Zoro ve Börtü" kullanıldı. "Zoro" isimli narkotik köpeğinin bir evin bahçesinde tespit ettiği bölgede toprağa gömülü plastik bidon içerisinde 8 paket halinde 253 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Aramalarda 8 paket halinde 253 gram esrar maddesi,1 adet ruhsatsız glock marka tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 125 fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişi önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Osmaniye Devlet Hastanesine daha sonrada sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:36 Kaynak: İHA
Eser Yenenler, Şeyma Subaşı'yla Olan Bir Videosunda Uyuşturucu Kullandığı Yönündeki İddialarını Yalanladı
Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ/PYD'den Tutuklandı
Acun Ilıcalı, "Adada Yapım Ekibi Bize Yemek Veriyordu" Diyen Manken Merve Büyüksaraç'a Açtığı Davayı Kazandı
Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu