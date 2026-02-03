Uyuşturucu Soruşturmasında 6 Şüpheli Pozitif Çıktı - Son Dakika
Uyuşturucu Soruşturmasında 6 Şüpheli Pozitif Çıktı

03.02.2026 23:19
İstanbul'da yapılan uyuşturucu soruşturmasında 9 şüpheliden 6'sının testi pozitif sonuçlandı.

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri alınan 9 şüpheliden aralarında tutuklu Sara Ersoy'un da bulunduğu 6 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında tutuklu Sara Ersoy'un da bulunduğu 9 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 6 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

6 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy, Berfin Karayılan'da 'kokain', Melisa Ğadiş'te ise 'Esrar' maddesine rastlandı.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Uyuşturucu Soruşturmasında 6 Şüpheli Pozitif Çıktı
