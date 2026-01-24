Uyuşturucu Suçlusu Jandarma Tarafından Yakalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G. isimli şahıs, Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HAKKARİ