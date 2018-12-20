Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Tacirleri Narkotik Köpeği 'Dark'tan Kaçamadı

Uyuşturucu Tacirleri Narkotik Köpeği 'Dark'tan Kaçamadı

12 saat önce

Zonguldak'ta polisin düzenlediği operasyonunda uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Dark'tan kaçamadı.

Uyuşturucu Tacirleri Narkotik Köpeği 'Dark'tan Kaçamadı, System.String[]
Zonguldak'ta polisin düzenlediği operasyonunda uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Dark'tan kaçamadı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 3 kilo uyuşturucu ve uyarıcı madde, 95 adet uyuşturucu hap ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği "Dark" ile daha önce belirlenen adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda K.B., H.G., M.K. ve U.A. gözaltına alınırken, Dark'ın yaptığı aramalarda ise 3 kilo uyuşturucu ve 95 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 adet av tüfeği de ele geçildi.

H.G., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, K.B., M.K. ve U.A. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısındaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sek edilen M.K. ve U.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:05 Kaynak: İHA

Zonguldak, Narkotik, 3. Sayfa
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