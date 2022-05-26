Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın

26.05.2022 00:58
Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 2 şüpheliyi otomobilde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 2 şüpheliyi otomobilde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray'ın merkeze bağlı Yenikent beldesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde imal ederek hem kullandıklarını hem de ticaretini yaptıklarını belirledi. Osman A. (32) ve Bahar T. (22) isimli 2 şahsı teknik ve fiziksel olarak takibe alan jandarma istihbarat ekipleri bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgularla birlikte operasyon için düğmeye bastı. Şahısların kullandığı otomobile yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de satışa hazırladıkları uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 25 gram eroin ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

YORUMLAR
500
13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı 13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı Van'da 'torbacı' operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı Van'da 'torbacı' operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 01:08:07. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement