Uyuşturucu ticareti şüphelisine adli kontrol - Son Dakika

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan arandığı iddia edilen Y.P.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Y.P.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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