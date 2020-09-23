Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, 2 adli kontrol - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun'da narkotik polisinin şüphe üzerine takibe aldığı araçta ele geçen uyuşturucuyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da narkotik polisinin şüphe üzerine takibe aldığı araçta ele geçen uyuşturucuyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmada, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan 1 araçta yapılan aramada 448 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan E.K., O.P., A.D. ve Ö.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.D. ve A.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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