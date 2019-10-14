Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu zanlıları tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu zanlıları tutuklandı

Uyuşturucu zanlıları tutuklandı

31 dakika önce

Karabük'te, kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu zanlıları tutuklandı, System.String[]

Karabük'te, kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine yaptıkları çalışma sonucu, Eskipazar ilçesi İsmetpaşa mevkiinde durdurulan araçta bulunan ve gözaltına alınan Y.Ç. ve R.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskipazar Adliyesine çıkarıldı.


İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlıların kullandıkları araçta yapılan aramada, 36 gram sentetik kannobinoid ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirilmişti. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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