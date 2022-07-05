Uyuşturucu zanlısının kovalamaca sonrası yakalanma anı kamerada - Son Dakika
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Uyuşturucu zanlısının kovalamaca sonrası yakalanma anı kamerada

05.07.2022 09:43

Uyuşturucu zanlısının kovalamaca sonrası yakalanma anı kamerada Adana'da uyuşturucu zanlıları polisin kovalamacası sonrası yakalanırken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Uyuşturucu zanlısının kovalamaca sonrası yakalanma anı kamerada

ADANA - Adana'da uyuşturucu zanlıları polisin kovalamacası sonrası yakalanırken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili takibe aldı. Polisin peşinde olduğunu fark eden sürücü N.Ş., otomobille kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre süren takip sırasında N.Ş., Akkapı Mahallesi'nde park halindeki bir araca çarptı. Otomobilden çıkan N.Ş. ile kardeşi S.Ş. yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin de peşinden gittiği N.Ş., belindeki ruhsatsız tabancayı bir evin bahçesine attı. Ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. O anlar bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Otomobilde arama yapan ekipler, 221,76 gram metamfetamin, 1,87 gram eroin ile N.Ş.'nin attığı ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu zanlısının kovalamaca sonrası yakalanma anı kamerada - Son Dakika

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