Uyuşturucudan yakalanıp firar etti, yine rahat durmadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucudan yakalanıp firar etti, yine rahat durmadı - Son Dakika

Uyuşturucudan yakalanıp firar etti, yine rahat durmadı

6 saat önce

Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti nedeniyle girdiği cezaevinden firar eden şahıs, yine uyuşturucu madde ticareti yaparken yakayı ele verdi.

Uyuşturucudan yakalanıp firar etti, yine rahat durmadı, System.String[]

Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti nedeniyle girdiği cezaevinden firar eden şahıs, yine uyuşturucu madde ticareti yaparken yakayı ele verdi.


Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu madde ticaretinden hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan firari F.Ö. isimli şahsın, Bodrum'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı. Edinilen bilgiler doğrultusunda şahsın ikameti ve aracı tespit edildi. F.Ö., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla Turgutreis Mahallesi'ndeki ikameti önünde yakalandı. Şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 550 adet ecstacy, 240 gram skunk ve bir adet de hassas terazi ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan şahsın, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı
Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı! Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı Cep telefonu tamircisinin bilgisayarından çıkanlar halkı öfkelendirdi! Tunceli'de halk sokağa döküldü

Son Dakika Haberleri
01:18 Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin de bulunduğu Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı - Son Dakika Haber
00:26 Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu - Son Dakika Haber
00:24 Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika Haber
00:19 Troll TEDAŞ Hesabından Paylaşılmış Akıllara Zarar 15 Tweet - Son Dakika Haber
00:18 8 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:09 Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı - Son Dakika Haber
23:27 Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 01:26:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyuşturucudan yakalanıp firar etti, yine rahat durmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]