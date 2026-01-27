Uzak Şehir\'de Duygu Dolu Gelişmeler

KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Alya-Cihan-Boran üçgeninde yaşanan gelişmelerin damga vurduğu bölümüyle izleyicileri yine ekrana kilitledi.

Cihan'a gönderdiği videonun Alya tarafından mahkemeye verilme ihtimali üzerine çılgına dönen Boran, kendini yaralayıp suçu Alya'nın üzerine attı. Boşanmamak için sınırları zorlayan Boran'ın baskısı sürerken; Sadakat, Alya'ya gitmesi için yeni bir teklif sundu. Oğlu ve aşkı arasında bir kez daha sıkışıp kalan Alya, gördüğü kabusun da etkisiyle Sadakat'in teklifini kabul etti.

REYTİNGLERDE YİNE FARK ATTI

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Uzak Şehir, duyguların zirve yaptığı bölümüyle tüm izleyici kategorilerinde rakiplerine bir kez daha fark attı. Türk bayrağına selam durulan sahnesiyle kalplere dokunan dizi, sosyal medyada da gündem oldu. Zerrin'in bebeğini kucağına aldığı duygu dolu sahneyle gözyaşlarına boğan rekortmen yapım, Tüm Kişiler'de 15,64 izlenme oranı ve 39,49 izlenme payıyla birinci oldu. AB'de izlenme oranı 11,34, izlenme payı 31,77 olarak kaydedildi. 20+ ABC1 kategorisinde ise 13,60 izlenme oranı ve 35,36 izlenme payıyla geceyi zirvede tamamladı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D'de.