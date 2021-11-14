Uzaya Fıstık Kabuğunu Kim Attı? - Son Dakika

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'le Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giden NASA astronotları yolda "Fıstık kabuğu" benzeri bir cisim gördü. Astronotlar fıstık kabuğunun kim attığını araştırıyor.

Astronotlar, uzayda ilginç bir cisimle karşılaştı. Astronotların "Fıstık kabuğu" olarak nitelediği cismi kimin attığı merak konusu oldu.

UZAY ÇÖPLERLE DOLU

Ekibi taşıyan Crew Dragon kapsülünün pilotu Tom Marshburn, yolculuk sürerken SpaceX Görev Kontrol Merkezi'ne şu mesajı iletti;

"Mesafe yüzünden anlaması zor olsa da eğri büğrü bir tokmağa benzeyen bir nesne gördük. Ancak artık gözükmüyor. Küçük bir fıstık gibi duruyor. Nesnenin ne olduğu gizemini koruyor. Ancak kapsülün yakınından geçen bir uzay enkazı olabilir. Zira yörünge, eski uzay araçlarının ve uyduların oluşturduğu çöplerle dolu."

NASA'ya göre Dünya'nın yörüngesinde, boyutu bir top mermisinden büyük olan en az 27 bin parça bulunuyor. Bu parçalar uzay araçlarına zarar verebilir.

"ELON MUSK'IN UYDULARI UZAYLILARI BİZE ÇEKECEK"

NASA 'ÖZEL' UZAY ARAÇLARI İÇİN HAZIRLIĞINI YAPTI