Uzaya Gidecek Türk, Gençlerimize Model Olacak"

Aksaray Belediyesi'nce düzenlenen 'Aksaray Bilim Festivali', Solo Türk gösterisiyle başladı.

Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank şöyle konuştu:

"İstiyoruz ki gençlerimiz artık geçmişte önü kesilmiş milli projelerimizin hüzünlü hikayelerini dinleyerek değil, somut başarıları, ürünleri görerek, dokunarak ilham alsınlar. İnanıyorum ki burada biriktirecekleri tecrübe, onların hayatlarında güçlü bir etkiye sahip olacak. Bu festival, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuzun yayılmasına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, insanlığa faydalı, ahlaklı Türk gençlerinin yetişmesine katkı sunacak çünkü bugünün mucitleri olan sizler, 2053 ve 2071 Türkiyesinin de mimarları olacaksınız."

Uzaya gönderilecek kişinin, gençlere rol model olacağı kaydeden Varank, "2023 yılında bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler yürütmek üzere uluslararası uzay istasyonuna göndereceğimizi duyurmuştuk. Uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerimizi almış olacağız. Gidecek vatandaşımızın seçimi için 23 Haziran 2022 saat 20.23'e kadar 'uzaya.gov.tr' internet adresinden başvuruları kabul etmeye başladık" dedi.

GENÇLERE DAVET

Varank "Cumhurbaşkanı'mız projeyi duyurduktan sonra oluşan ilgiden ziyadesiyle memnunum. Ben şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum. Uzaya gidecek vatandaşımız, yapacağı bilimsel çalışmaların yanında gençlerimize bir rol model de olacak. Bu sayede gençlerimiz uzaya ve havacılığa çok daha fazla ilgi gösterecekler. Üniversite mezunu 45 yaşından genç ve belirli bölümlerde, özellikle mühendislik ve temel bilimler alanında mezun olmuş arkadaşlarımızı bu çalışmaya davet ediyorum" diye devam etti.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın "Ben Nobel kazanmak için bu yola çıkmadım. Ben insanlığın faydasına olacak, acaba kanser hastalığına nasıl çare bulurum, tüm insanlığa ve ülkeme nasıl hizmet ederim, bunu hedefleyerek yola çıktım. Nobel onun arkasından geldi" sözlerini hatırlatan Varank, ailelere ve öğretmenlere bilim ve teknoloji farkındalığının oluşturulması için çağrıda bulundu.

"CEM YILMAZ'IN YENİ BİR UZAY FİLMİ YAPMASINI İSTERİM"

"TÜRKİYE'DEN YAKINDA UZAY ARAŞTIRMACILARI DA UĞURLAYACAĞIZ"