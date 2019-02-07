Son Dakika Haberleri: Üzerimde Bomba Var" Diyen Şahsı Etkisiz Hale Getiren Polisler Ödüllendirildi

Üzerimde Bomba Var" Diyen Şahsı Etkisiz Hale Getiren Polisler Ödüllendirildi

1 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne "Üzerimde bomba var" diyerek girmek isteyen şahsı soğukkanlılıkla etkisiz hale getiren nöbetçi polis memurlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Üzerimde Bomba Var
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne "Üzerimde bomba var" diyerek girmek isteyen şahsı soğukkanlılıkla etkisiz hale getiren nöbetçi polis memurlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Şanlıurfa'da 2 Şubat akşamı İl Emniyet Müdürlüğüne "Üzerimde bomba var" diyerek girmek isteyen şahsı soğukkanlılıkla karşılayan ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde etkisiz hale getiren nöbetçi polisler başarı belgesi ile ödüllendirildi. Olay sırasında görevli olan polis memurlarını makamına davet ederek başarı belgelerini veren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Olaylara, başka bir tehlikeye meydan vermeden müdahale ancak bu kadar başarılı olur. Sizleri tebrik ediyorum. Olaya müdahale eden arkadaşlarımızın teknikleri, müdahale yöntemleri tam bizim istediğimiz şekilde gerçekleşti. Buralar kritik yerler, her an her şeyle karşılaşabiliriz. Bunun için soğukkanlılıkla, sağduyuyla tehlikeyi bertaraf etmeye yönelik her türlü yöntemi kullanmak suretiyle işinizi en iyi şekilde yerine getirdiniz. Bu takdiri de hak ettiniz, başarılarınızın devamını diliyorum, tebrik ediyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:19 Kaynak: İHA

Abdullah Erin, Polis, Şanlıurfa, Güncel
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