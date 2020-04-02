Üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı
6 saat önce
Güdül ilçesinde üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı.
Güdül ilçesinde üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salihler Mahallesi'nde Zekeriya Söylemezoğlu (68), bahçesinde çalışır halde bıraktığı traktörün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.
Kaldırıldığı Güdül Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Söylemezoğlu, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:08 Kaynak: AA
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