Üzerine Kaynar Yemek Dökülen Çocuğun Ölmesi
7 dakika önce
Siirt'te üzerine kaynar yemek dökülmesi sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Siirt'te üzerine kaynar yemek dökülmesi sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Önceki gün Pervari ilçesinin Köprüçay köyündeki evlerinde kaynar yemeğin üzerine devrildiği 2 yaşındaki Üveys İlbilgi'nin cenazesi, Siirt Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
İlbilgi'nin cenazesi, Köprüçay köyündeki mezarlığa defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:39 Kaynak: AA
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