Son Dakika Haberleri: Üzerine Kaynar Yemek Dökülen Çocuğun Ölmesi

Üzerine Kaynar Yemek Dökülen Çocuğun Ölmesi

7 dakika önce

Siirt'te üzerine kaynar yemek dökülmesi sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Üzerine Kaynar Yemek Dökülen Çocuğun Ölmesi, System.String[]
Siirt'te üzerine kaynar yemek dökülmesi sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.


Önceki gün Pervari ilçesinin Köprüçay köyündeki evlerinde kaynar yemeğin üzerine devrildiği 2 yaşındaki Üveys İlbilgi'nin cenazesi, Siirt Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.


İlbilgi'nin cenazesi, Köprüçay köyündeki mezarlığa defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:39 Kaynak: AA

Üveys, Pervari, Siirt Devlet Hastanesi, Siirt, Güncel
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