Üzerine pat pat devrilen 3 yaşındaki Yiğit öldü - Son Dakika
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Üzerine pat pat devrilen 3 yaşındaki Yiğit öldü

20.04.2022 12:27
Üzerine pat pat devrilen 3 yaşındaki Yiğit öldü

TRABZON'da, pat pat olarak bilinen tarım aracının üzerine devrilmesiyle ağır yaralanan Yiğit Bayrak (3), hastanede kurtarılamadı.

TRABZON'da, pat pat olarak bilinen tarım aracının üzerine devrilmesiyle ağır yaralanan Yiğit Bayrak (3), hastanede kurtarılamadı.

Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, evlerinin alt katındaki garaja giren Yiğit Bayrak'ın üzerine, bakımı yapılmak için askıya alınan tarım aracı pat pat devrildi. Yiğit'ten bir süre haber alamayan ve aramaya başlayan Muhammet ve Elif çifti, oğullarını garajda aracın altında buldu. Çiftin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralı Yiğit'i Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minik Yiğit, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yiğit Bayrak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Üzerine pat pat devrilen 3 yaşındaki Yiğit öldü
Üzerine pat pat devrilen 3 yaşındaki Yiğit öldü
Üzerine pat pat devrilen 3 yaşındaki Yiğit öldü
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Tonya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üzerine pat pat devrilen 3 yaşındaki Yiğit öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzerine pat pat devrilen 3 yaşındaki Yiğit öldü - Son Dakika
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