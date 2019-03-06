Üzerine Tomruk Düşen İşçi Yaralandı
17 dakika önce
Karabük'ün Yenice ilçesinde üzerine tomruk düşen işçi yaralandı.
Karabük
'ün Yenice
ilçesinde üzerine tomruk düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir depoda çalışan işçi Fikri İncebacak, kamyondaki yükü boşalttığı sırada üzerine tomruk düştü.
Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:57 Kaynak: AA
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