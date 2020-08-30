Üzerlerinde uyuşturucu ile yakalandılar - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, üzerlerinde 32 gram kokain ile 11 gram kubar esrar ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan uyuşturucu ihbarı üzerine harekete geçti. İlçenin Çekmece köyüne yakın Nemrut Dağ yolu üzerinde yol kontrolleri yapan ekipler, yaya olan A.D. ve K.S.'yi durdurdu. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 32 gram kokain ile 11 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. ve K.S., ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma sürüyor.

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